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Kırıkhan'da asfalt çalışmasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kırıkhan'da asfalt çalışmasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Murat D. (66) idaresindeki 31 AUR 058 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Murat D, kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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