Haberler

Hatay'da şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

Hatay'da şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dörtyol ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralanırken, olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı, 4 itfaiye personeli de tedavi altında.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.

Konaklı Mahallesi'nde Muhammed Y'nin kullandığı iş makinesi, ormanlık alanda ilerlediği sırada şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışmalar sırasında rahatsızlanan 4 itfaiye personelinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

İtfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat

Sidiki Cherif imzayı attı! Transfer videosundaki sözlere dikkat
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba