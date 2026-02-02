Hatay'da şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.
Konaklı Mahallesi'nde Muhammed Y'nin kullandığı iş makinesi, ormanlık alanda ilerlediği sırada şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çalışmalar sırasında rahatsızlanan 4 itfaiye personelinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
İtfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel