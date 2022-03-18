Hatay'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı - Haberler

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Hatay'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan yabancı uyruklu Muhammet A. (47), bastığı kalasın kayması sonucu düştü.

Yaralanan inşaat işçisi, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İşçinin düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Dörtyol, Hatay, işçi, Güncel, Haberler

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