Hatay'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı
AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan yabancı uyruklu Muhammet A. (47), bastığı kalasın kayması sonucu düştü.
Yaralanan inşaat işçisi, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
İşçinin düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AA / Mustafa Özer - Güncel