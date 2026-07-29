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Hatay'da inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

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HATAY'ın Yayladağı ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yayladağı ilçesine bağlı Kışlak Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün kontrolünü kaybettiği inşaat malzemesi yüklü kamyon, devrildi.

İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun bir anda yan yatarak devrildiği yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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