Hatay'da İnşaat Alanında Çukura Düşen İşçi Kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde inşaat alanındaki çukura düşen bir işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmanın ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, Halilbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Halilbey Mahallesi'ndeki inşaatta ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, kazı çalışması sırasında toprağın kayması sonucu alanda bulunan çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan işçi, ambulansa İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel