Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı, Hasar Meydana Geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çarpışan iki otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 TH 031 plakalı otomobil ile 31 MAY 69 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Araçlar daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.