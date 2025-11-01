Haberler

Hatay'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2'si ağır 7 kişi Erzin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

