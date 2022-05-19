Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı - Haberler

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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı

HATAY'da iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

HATAY'da iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 15 kişi yaralandı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi 31'inci sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki aile bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga nedeniyle, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet, özel harekat ve yunus polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralandığı öğrenilen 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Antakya, Silah, kavga, Güncel, Haberler

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