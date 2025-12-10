Haberler

Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Tepehan Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarafların bıçak da kullandığı kavgada yaralanan İ.K, T.A, R.K, Y.K, Y.A, A.K. ve Y.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 43 yaşındaki İ.K, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karışanlar dışında olaya müdahale eden bir jandarma personelinin de yüzüne taş gelmesiyle hafif yaralandığı öğrenildi.

Mahallede güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
title