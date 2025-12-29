Haberler

Hatay'da firari 2 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

Hatay'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, "hırsızlık" suçundan aranan zanlılar K.G. ve M.E.Ç. ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan İ.S.T. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve M.E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.S.T. de cezaevine gönderildi.

