Hatay'da firari 2 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı
Hatay'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Hatay'da "hırsızlık" suçundan aranan 2 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, "hırsızlık" suçundan aranan zanlılar K.G. ve M.E.Ç. ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan İ.S.T. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve M.E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.S.T. de cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel