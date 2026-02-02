Haberler

Hatay'da firari 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da yürütülen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile kasten yaralama suçundan aranan bir şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, Samandağ ve İskenderun'daki adreslere düzenlediği operasyonla bu kişileri gözaltına aldı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile kasten yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. ve O.S. ile kasten yaralama suçundan aranan Y.M.Y. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

