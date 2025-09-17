Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Antakya ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Yılmaz Kanal hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, sürücünün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Yılmaz Kanal idaresindeki 06 FU 7742 hafriyat kamyonu, Antakya-Altınözü kara yolunun Narlıca mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından Kanal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel