Hatay'da göçmen kaçakçılığı; 1 tutuklama

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını yürüten polis ekipleri, bu amaçla Belen-İskenderun yolunda bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alındı. Araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 102 bin 719 TL idari para cezası yazılarak, araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör ise işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: (HATAY),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı