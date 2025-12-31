Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 Suriyeli göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri cipi durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel