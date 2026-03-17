Hatay'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yapılan operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 3 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili müdürlüğe teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda bir aracı durdurdu.
Araçta Suriye uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.