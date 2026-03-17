Hatay'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yapılan operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 3 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili müdürlüğe teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta Suriye uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt