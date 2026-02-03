Hatay'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 3 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

Araçlardan birinde Suriye uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, diğer araçtaki sürücüyü de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.