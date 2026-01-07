Haberler

17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, bir konteynerde tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam eden genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'ndeki bir konteynerden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULDU

Olay yerine gelen ekipler, konteynerde E.M. isimli genç kızı, başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Yaralı olduğu belirlenen E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
