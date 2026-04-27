Hatay'da Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Galatasaray taraftarları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde galibiyet sevinci yaşadı.

Atatürk Bulvarı'nda taraftarlar ellerinde takımının bayraklarıyla konvoy yaptı.

Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü galibiyet sevincini yaşayan taraftarlar için tedbirler aldı ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de ekibinin başında durdu.