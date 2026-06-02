Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da Samandağ ilçesindeki Hazreti Hızır Türbesi'nde dualar, kurban ve hirisi yemeği ikramıyla kutlandı. Vali Mustafa Masatlı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak bayramı tebrik etti.

Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, burada dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde de akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda uzun saatler pişirilmesi sonucu yapılan ve bayramın simgesi olan "hirisi" yemeği hazırlandı.

Kaplar içine konan hirisi, tandır ateşinde pişen ekmekle beraber türbelere veya evlere gelen misafirlere ikram edildi.

Vali Mustafa Masatlı da Hazreti Hızır Türbesi'nde vatandaşların bayramını tebrik etti, bayram yemeği hirisi dağıttı.

Daha sonra gazetecilere konuşan Masatlı, bayramların birlik, beraberlik, komşuluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği günler olduğunu belirterek, tüm Hataylıların bayramını kutladı.

Medeniyetler şehri Hatay'da, pek çok kültürün ve inancın bir arada barış ve huzur içinde yaşadığını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Buradaki bütün inançlarla ilgili insanlarımız birbirlerine hoşgörülü olmakla birlikte onların mutlu günlerini her zaman paylaşırlar. Bizler de bu kardeşlik iklimini büyütmek, insanlarımızla beraber bayramımızı geçirmek için buraya geldik. Bizler bu zamana kadar tarihin şahit olmadığı bir acı yaşadık, çok sarsıldık, derin yaralar aldık ama bu kardeşlik iklimi, birbirimize olan dayanışmamız, insanlarımızın yardımlaşma duygusu bu acılarımızı azaltıp mutluluklarımızı da çoğaltmıştır. Her yaştan insanımız burada çok şükür, bugünler güzel günler. Geçen seneye göre biraz daha kalabalık gördüm, insanlarımızın daha çok ilgisini gördüm. Bizler bir arada, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece bu şehir yüzlerce yıl aynı şekilde, aynı duyguları paylaşarak yaşamaya devam edecektir. Ben buradan bu inançta olan bütün vatandaşlarımızın Gadir-i Hum Bayramı'nı tebrik ediyorum, başta Samandağ'ımız, Defne'miz, Arsuz'umuz, Hatay'ımız ve ülkemiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

Öte yandan Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücülere ve yayalara karanfil dağıtarak bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
