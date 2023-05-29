Hatay'da freni patlayan kamyon zincirleme kazaya neden oldu, 13 kişi yaralandı.

Hatay'da freni patlayan kamyon zincirleme kazaya neden oldu: 13 yaralı

HATAY - Hatay'da freni patlayan kamyon zincirleme kazaya neden oldu, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi ile İskenderun ilçesini bağlayan İbrahim Karaoğlanoğlu caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Saman yüklü 38 EF 389 plakalı kamyonun freni patladı ve trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarpıp direğe vurarak durdu. Kazada 13 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ekiplere haber vermesiyle, olay yerine İtfaiye,polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.