Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu
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Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 6 kişi yaralandı.
İskenderun- Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 Y 9653 plakalı sebze yüklü tır, 8 araca çarptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel