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Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu

Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu

Güncel Haberler

Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 6 kişi yaralandı.

İskenderun- Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 Y 9653 plakalı sebze yüklü tır, 8 araca çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İskenderun Antakya Belen Hatay Güncel Haberler

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