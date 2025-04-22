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Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'ın Defne ilçesinde fren arızası nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kazada, kamyon sürücüsü ve güvenlik görevlisi yaralandı, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.Y. (28) idaresindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçurumdan devrildi ve Büyükşehir Belediyesine ait su deposuna ait güvenlik kulübesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Y. ile su deposundaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çakrak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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