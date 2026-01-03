Haberler

Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.F, Y.Ö, M.A.M. ve C.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
