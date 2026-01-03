Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.F, Y.Ö, M.A.M. ve C.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.