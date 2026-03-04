Hatay'da firari 7 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'da yapılan operasyon sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ile 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Erzin ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.A, F.T.G, A.Y, A.K, B.A, E.C. ve A.S. ile "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan aranan İ.Ç. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen İ.Ç. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan