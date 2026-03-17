Hatay'da firari 2 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.F.A. ve C.B. ile çeşitli suçlardan aranan D.Ç, Y.G, Y.M. ve S.M. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. ve D.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.G. ve Y.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
