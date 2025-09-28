Haberler

Hatay'da Filistin İçin Destek Eylemi Düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'in unutulmadığını vurguladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan grup, tekbir getirerek slogan attı.

Gruptakiler adına konuşan Hicret Çetin, Filistin meselesinin yüreklerdeki yerini hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.

Sosyal medya ve meydanlarda Filistin halkı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün burada Filistin'i unutmadığımızı, yüreğimizde Filistin'e dair sızıların devam ettiğini ve sesimizi duyurmak için evlerimizin konforundan feragat ederek meydanlara indiğimizi göstermek için buluştuk. Sumud Filosu, bizim için insanlığın onurunu ve gururunu taşıyan bir filo olduğu için bu filoya sahip çıktığımızı göstermek istiyoruz."

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
