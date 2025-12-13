Hatay'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
İskenderun ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu 2 FETÖ hükümlüsünü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.