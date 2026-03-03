Haberler

Hatay'da 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ üyeliğinden aranan 5 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 5 firari hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 01 Şubat-03 Mart tarihlerinde, il genelinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ hükümlüleri S.K, B.T, Y.U, B.C. ve M.S'yi yakaladı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Salim Taş
