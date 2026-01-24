Haberler

Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Harbiye Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
