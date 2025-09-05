Hatay'da Eşsiz Doğal Alanların Temizliği Yapıldı

Hatay'da dünyada nadir rastlandığından koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum) ve nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) yuvalama alanı sahiller çöpten arındırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 58 kişilik ekip, Samandağ ilçesindeki Meydan Sahili ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi arasındaki sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Türü tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanı olan ve nesli tükenmekte olan kum zambaklarına da ev sahipliği yapan sahil, araç kullanılmadan el emeğiyle temizlendi.

Göçmen kuşların rotası üzerinde olan Mileyha Sulak Alanı da aynı titizlikle çöpten arındırıldı.

Bölgede temizlik çalışmaları devam edecek.