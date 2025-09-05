Hatay'da eski başbakanlardan Mesut Yılmaz anısına yaptırılan okul açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ortaokulun yerine eski başbakanlardan Mesut Yılmaz anısına inşa ettirilen yeni okul törenle açıldı.

Merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan Özbuğday Ortaokulunun yerine GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz tarafından ağabeyi Mesut Yılmaz adına modern ortaokul binası yaptırıldı.

"A. Mesut Yılmaz Ortaokulu" adı verilen 4 katlı ve 32 derslikli okul, törenle hizmete sunuldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılış töreninde, okulun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kentin yeniden ihyası, inşası ve imarı için dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlattıklarını hatırlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu operasyonda kalıcı konutlarımızdan ticarethanelerimize, sağlıktan eğitim kurumlarımıza, sosyal hizmetlerden kültürel yapılarımızın restorasyonuna, ticaretten tarıma, insanlarımızın iyi olma haline varana kadar bütün alanlarda topyekun her yanı ve yönüyle ihya, imar ve inşa çalışmaları başladı. Atatürk'ün dediği gibi 'Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde bırakılamaz.' diyerek, bunu şahsi meselemiz olarak gördük ve çalışmalarımızı seferberlik ruhuyla devam ettiriyoruz."

Masatlı, şehrin yeniden ihya ve inşa edilmesinde yardımseverlerin de büyük katkısı olduğuna işaret ederek, okulun yapımını üstlenen Yılmaz ailesine teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da merhum eski Başbakan Yılmaz adına yapılan okul için Yılmaz ailesini tebrik ederek, hayırlarının kabul olması temennisinde bulundu.

Okulun ortaya çıkmasında büyük hayırları, emekleri olan Yılmaz ailesine, Vali Masatlı'ya ve herkese teşekkür eden Yayman, "Marifet iltifata tabidir, iyilik yaparak birbirimizin yaralarını iyileştirmemiz lazım. Bu konuda 'Sen, ben yok, biz varız.' diyerek birlik beraberlik ruhuyla şehrimizi ayağa kaldırmamız lazım. Biz inanıyoruz ki inşallah Hatay'ımız çok daha güzel günlere gelecektir." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de açılışını yaptıkları okulun hayırlı olmasını diledi.

Depremlerden etkilenen 11 ilde deprem öncesi derslik sayısının üzerine çıkma hedeflerinin olduğundan bahseden Yelkenci, "Şimdi ise yeni hedefimiz var, o da 2026 aralık itibarıyla 11 ilimizin genelinde deprem öncesi derslik sayısının yüzde 16 fazlasına, Hatay'ımızda da yüzde 22 fazlasına çıkmayı hedefledik, yatırım planımızı da bu şekilde yaptık." diye konuştu.

Okulun yapımını üstlenen GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz da ağabeyinin adını yaşatacak okulun açılışında bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Hatay'da depremin acılarını yüreklerinde hissettiklerini ve bu okulu inşa ederek ağabeyinin asil ismini Hataylılara emanet ettiklerini belirten Yılmaz, şu duyguları paylaştı:

"Biliyorum ki Mesut Yılmaz okulu öğrencileri, Hatay'da Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileri olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini onun açtığı aydınlık yolda yürüyerek yerine getirecek. İnanıyorum ki onlar fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olarak yetişecek ve ülkemizin geleceği olacaklardır. Onların da kalbi Mesut Yılmaz gibi bu vatan için çarpacak, onlar da hayallerinin peşinde koşacak ve onların içinden ülkemize yararlı bireyler çıkacaktır."

Eski Başbakan Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz da bugün çok gururlu olduğunu söyledi.

Bu açılışın kendisi için derin anlam taşıdığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli eseri Hatay'a kazandıran sevgili kardeşim Turgut Yılmaz'a kalpten teşekkür etmek istiyorum. Okulumuzun hayata geçirilmesi, ailemizin değerlerini ve Mesut'un topluma hizmet idealini yaşatmanın en güzel örneklerinden biridir. Sevgili eşim hayatı boyunca ülkesine hizmet etmeyi bir onur, halkına faydalı olmayı bir görev bildi. Eğitim onun en çok önem verdiği alanlardan biriydi, gençlerin çağdaş, özgür düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesini her zaman savundu. Bugün burada açılışını yaptığımız bu okul, onun ideallerini yansıtmaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün konuşmasının ardından okulun açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, açılışın ardından sınıfları gezdi.