Haberler

Hatay'da tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen Abdulsamet A. gözaltına alındı. Eşinin hastanede hayatını kaybetmesi üzerine zanlı, ruh sağlığı sorunları sebebiyle jandarma tarafından yakalandı.

Mayadalı Mahallesi'ndeki evlerinde Abdulsamet A. (30) ile eşi Emel A. (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Abdulsamet A, bıçakla eşi Emel A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Emel A'yı ilk müdahalenin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Emel A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten
Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten dev karar