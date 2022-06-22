Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
AA - Şenol Urman - Güncel
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Hatay'ın Payas ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Payas ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Abdullah E. (59), Kürtül Mahallesi'ndeki bir inşaatta beton döktüğü esnada yüksek gerilim hattına temas etti.
Elektrik akımına kapılan Abdullah E, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Abdullah E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Şenol Urman - Güncel