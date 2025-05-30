Hatay'da Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği Düzenlendi
Yeşilay Danışmanlık Merkezi, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Hatay'da stand açarak tütün ürünlerinin zararlarını anlattı ve bağımlılıkla ilgili hizmetlerini tanıttı.
Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekipleri, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant açarak vatandaşlara tütün ürünlerinin zararlarını anlattı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi önünde açılan stantta, YEDAM'ın tütün başta olmak üzere 5 bağımlılık hakkında verilen danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.
YEDAM sosyal hizmetler uzmanı Zehra Bulut, AA muhabirine, açtıkları stantta çocuklar ve yetişkinlere yönelik dergilerle bilgilendirici broşürler dağıttıklarını söyledi.
Stantta aynı zamanda tütün bağımlılığına dair bilgilendirme yaptıklarını belirten Bulut, "Bugün standımızda tütün bağımlılığına dair bilgilendirme yaparken aynı zamanda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin hizmetlerini de tanıttık." dedi.
Türk Kızılay personeli de standın yanına gelen vatandaşlara ikramlıklardan dağıttı.