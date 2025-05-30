Hatay'da Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Danışmanlık Merkezi, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Hatay'da stand açarak tütün ürünlerinin zararlarını anlattı ve bağımlılıkla ilgili hizmetlerini tanıttı.

Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekipleri, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant açarak vatandaşlara tütün ürünlerinin zararlarını anlattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi önünde açılan stantta, YEDAM'ın tütün başta olmak üzere 5 bağımlılık hakkında verilen danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.

YEDAM sosyal hizmetler uzmanı Zehra Bulut, AA muhabirine, açtıkları stantta çocuklar ve yetişkinlere yönelik dergilerle bilgilendirici broşürler dağıttıklarını söyledi.

Stantta aynı zamanda tütün bağımlılığına dair bilgilendirme yaptıklarını belirten Bulut, "Bugün standımızda tütün bağımlılığına dair bilgilendirme yaparken aynı zamanda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin hizmetlerini de tanıttık." dedi.

Türk Kızılay personeli de standın yanına gelen vatandaşlara ikramlıklardan dağıttı.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.