Hatay'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 8 sürücüye 84 bin 308 lira ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 8 sürücüye 84 bin 308 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 8 sürücüye 84 bin 308 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda yaptıkları düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen sürücüleri yakaladı.
Sürücülere toplamda 84 bin 308 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA