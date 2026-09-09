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Hatay'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 8 sürücüye 84 bin 308 lira ceza

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 8 sürücüye 84 bin 308 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 8 sürücüye 84 bin 308 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda yaptıkları düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen sürücüleri yakaladı.

Sürücülere toplamda 84 bin 308 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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