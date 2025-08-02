Hatay'da Dörtyol ve Payas İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol ve Payas'ta sağanağın saat 10.30'a kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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