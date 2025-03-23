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Hatay'da Domuz Sürüsü Kameraya Yakalandı

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Kış aylarında yem bulamayan domuz sürüleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan zeytin bahçelerinde vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Domuz sürüsü kameraya yakalandı

HATAY - Hatay'da arazide gezinen domuz sürüsü vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kış aylarının yaşandığı bu günlerde yem bulamayan yabani hayvanlar, insanların yaşam alanlarında görülmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'ndeki zeytin bahçeleri içerisinde gezinen domuz sürüleri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yolda bir süre ilerleyen domuz sürüsü bir sonra gözden kayboldu. Domuzların sayısının çokluğuysa dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel
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