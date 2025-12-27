Hatay'da dolu yağışı etkili oldu

HATAY'da yağmurla birlikte yağan dolu kentin bazı ilçelerini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde sabah saatlerinde yağmurla birlikte dolu yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı ilçelerin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Ekili alanları da zarar gördüğü bölgede yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.