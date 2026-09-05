Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Milleyha Sulak Alanı'nda doğa buluşması gerçekleştirildi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, Milleyha Sulak Alanı'nda, çalıştay, kuş gözlemi, çocuk atölyesi, konser ve doğa gezisi düzenlendi.

Doğa gezisinde, katılımcılar gözlem yapıp, bölgede yaşayan kuş ve bitki türleri hakkında bilgi edindi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere, 3 gün süren programda, Milleyha Sulak Alanı'nın geleceği, biyolojik çeşitliliği ve korunması konularında bilgi paylaşımı yapılacağını söyledi.

Alanın kuş çeşitliliği açısından önemine dikkati çeken Atik, "Milleyha'da 316 kuş türü saptanmış. Türkiye'de ilk defa 8-10 kuş türü burada gözlemlendi, bunların sadece burada gözlemlenmesi bizim için önemli bir olay." dedi.

Kaynak: AA