Haberler

Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet koruması altındaki çocuklar şehitlik ziyaretinde bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet koruması altındaki çocuklar şehitlik ziyaretinde bulundu.

Karaağaç Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Akyol, kurum personeli ve koruma altındaki çocuklar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler