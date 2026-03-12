Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet koruması altındaki çocuklar şehitlik ziyaretinde bulundu.
Karaağaç Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Akyol, kurum personeli ve koruma altındaki çocuklar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli