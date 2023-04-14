Hatay'da depremzede çocuklar oyuncakla sevindi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ne gelen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya çalışanları, buradaki çocukları ziyaret etti.
Çocuklarla bir araya gelen çalışanlar onlara oyuncak dağıttı.
Oyuncak dağıtımının, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel