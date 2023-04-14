Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hatay'da depremzede çocuklar oyuncakla sevindi

Hatay'da depremzede çocuklar oyuncakla sevindi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ne gelen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya çalışanları, buradaki çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen çalışanlar onlara oyuncak dağıttı.

Oyuncak dağıtımının, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacağı belirtildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Acun Ilıcalı Katar Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title