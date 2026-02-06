Haberler

DHA muhabiri İzzet Nazlı, depremin 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı ve ailesi, mezarı başında anıldı. Anne Fatma Nazlı, depremde sadece oğlunu değil, tüm Hatay'ı kaybettiklerini dile getirerek duygusal bir konuşma yaptı.

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalıp hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı (33) ile ailesi, depremin 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döken Fatma Nazlı (51), "Biz sadece çocuğumuzu kaybetmedik, bütün Hatay'ı kaybettik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, 6 Şubat 2023'te 24 bin 147 kişi hayatını kaybetti. Kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede oturan DHA muhabiri İzzet Nazlı ile ailesi de binanın yıkılması ile enkaz altında kaldı. Depremden 35 saat sonra İzzet Nazlı, eşi Seda (30) ve çocukları Ahmet Eren (10) ile Esila'nın (5) cenazelerine ulaşıldı. Nazlı ailesi, Antakya'da toprağa verildi.

'CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİM'

Depremin 3'üncü yıl dönümünde annesi Fatma, babası Fecir (61) ve kardeşi Yusuf Nazlı (34), İzzet Nazlı ve ailesinin mezarını ziyaret edip, gözyaşı döktü. Oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döken Fatma Nazlı, "Depremin 3'üncü yılı bugün. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Biz sadece çocuğumuzu kaybetmedik, bütün Hatay'ı kaybettik. Diyecek bir söz yok ben arkadaşımı kaybettim, can yoldaşımı kaybettim. O, benim arkadaşımdı. Altın gibi gelinim, altın gibi oğlum vardı, pırlanta gibi torunlarım vardı, hepsini kaybettim. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin böyle bir acı göstermesin" diye konuştu.

'BU MİKROFONU TUTAN AĞABEYİM DE OLABİLİRDİ'

Kardeşi Yusuf Nazlı ise Demirören Haber Ajansı ailesinin depremin ilk gününden bu yana hep yanlarında olduğunu belirterek, "Şimdi yine bizlerle birlikte acımızı paylaşıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu an mikrofonu tutan ağabeyim de olabilirdi. İşini çok severek yapıyordu. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: Alican GÜMÜŞ – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
