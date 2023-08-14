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Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkılıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Depremin ardından yıkım kararı verilen merkez Antakya ve Defne ile diğer bazı ilçelerdeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor. Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Depremin ardından yıkım kararı verilen merkez Antakya ve Defne ile diğer bazı ilçelerdeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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