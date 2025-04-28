Hatay'da Depremde Hasar Gören Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

HATAY'da depremde ağır hasar alan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ağır hasar alan bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,