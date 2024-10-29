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Hatay'da Deprem Sonrası İlk Köprü Tamamlandı

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Hazırlanan ilk köprü, 4 metreye kadar kırılmalar yaşanan yolda tamamlanarak trafiğe açıldı. İkinci köprünün inşaatı ise devam ediyor. Muhtar Hüseyin Şahan, depremin dehşetini ve devletin hızlı müdahalesini vurguladı.

Depremin yapboz gibi parçalayarak 4 metreyi bulan kırıklar oluşturduğu yolda birinci köprü inşası tamamlandı

Demirköprü Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahan : "Köprü ve yoldaki dehşeti araçların aşağılara uçtuğunu gördüğümüzde anladık"

-HATAY – Hatay'da asrın felaketinin unutulmayan noktalarından olan ve 4 metre kırılmaların oluştuğu yolun birinci kısmında köprü ve yol çalışması tamamlanırken 2'nci köprünün inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay adeta yerle bir olmuştu. Antakya ve Reyhanlı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Demirköprü Mahallesi mevkiinde de 4 metreyi bulan kırılmalar meydana gelmişti. Fay hattının yerle bir ettiği yol ve köprü de çalışmalar asrın felaketinin 3. gününde başlamıştı. Enkazın bir kısmının kaldırıldığı yolda; ilk köprünün temeli atılmıştı. Asrın felaketinin ardından inşasına hızla başlanan ilk köprünün inşası tamamlanarak araç trafiğe açıldı. Geliş ve gidiş olarak tek şeritten trafik akarken, ikinci köprüde de aralıksız çalışmalar devam ediyor. Hatay Valiliği koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

"Devletimiz sağ olsun, 3'üncü günde herkes buraya geldi"

6 Şubat depremlerinde köprü ve yolda çökmeler olduğunu ifade eden Demirköprü Mahallesi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, "6 Şubat depremlerinde bu yolumuz çöktü. Yol çöktüğü için giriş ve çıkışları yapamıyorduk. Bu köprü yerine eski tarihi köprüyü kullanıyorduk. Devletimiz sağ olsun, 3'üncü günde herkes buraya geldi. Yapboz gibi parçalanan köprüyü bir buçuk yıl sonra şimdi tek şeritli halinde hizmete açıldı. 2'nci köprünün de inşaatları devam ediyor. Tahmini 1 yıl sonra depreme izlerine tamamen silmiş olacağız" dedi.

"Köprü ve yoldaki dehşeti araçların aşağılara uçtuğunu gördüğümüzde anladık"

Köprüdeki yaşanan kırılmaları günlerce unutmakta güçlük çektiklerini dile getiren muhtar Şahan, "Bu köprü Ortadoğu'ya açılan tek kapı. Depremi korkusundan günlerce biz kendimize gelemedik. Köprü yolunun dehşetini ve o araçların aşağılara uçtuğunu gördüğümüzde şiddeti anladık. Biz erken gelip yolu kendi çabalarımızla kapattık. Gelen araçların uçurumdan aşağı ve asi nehrine düşmemesi için kendi çabalarımızla yolu kapattık. Şükürler olsun ki devletimiz var olsun. Yetkililerimiz ivediyle de bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Deprem Sonrası İlk Köprü Tamamlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel

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