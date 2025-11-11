Hatay'da Denizde Hortum Oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı verdiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde hortum oluştu. Kısa süre sonra karaya ulaşmadan kaybolan hortum, olumsuzluk yaratmadı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak;' uyarısı verdiği kentte, saat 17.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Çevlik ve Deniz mahallelerinde görülen hortum, olumsuzluk yaratmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel