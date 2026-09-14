Hatay'da denizde akıntıya kapılan 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Samandağ Sahili'nden denize girdikten sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, dronla yerlerini tespit ettikleri 2 kişiye botla ulaştı.
Kıyıya götürülen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA