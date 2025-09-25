Hatay'da Denizcilik Şenliği Düzenlendi

Hatay'da, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Denizcilik Şenliği" düzenlendi.

Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İskenderun Gençlik Merkezi işbirliğiyle Madenli Yat Limanı'nda gerçekleştirilen şenlik, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin gösterileriyle başladı.

Yüzme, kano ve balon patlatma yarışmalarının da gerçekleştirildiği şenlikte, öğrencilerin sıfır atık temasıyla yaptığı tekneler de yer aldı.

Kasa ve plastik şişe gibi malzemeleri kullanarak yaptıkları minik teknelere binen öğrenciler, belirli mesafede su üstünde kalabilmek için yarıştı.

Etkinliğin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, öğrencilerin şenlikle güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Etkinlikte sıfır atık temasıyla yapılan minik teknelerin de ilgi gördüğünü belirten Keskin, "Gençlerimiz yaklaşık bir aydır sıfır atık çalışmalarıyla ilgili projelerini yaptılar. Doğada kaybolabilen ürünlerden teknelerini oluşturdular. Bugün de onları sergiledik." diye konuştu.

Keskin, ilkini düzenledikleri şenliğin devamının geleceğini kaydetti.