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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Güncel Haberler

Hatay'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

HATAY - Hatay'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışması çerçevesinde İskenderun ve Belen'de örgüt üyesi olan M.H., M.E.A., A.R., A.S.H., A.A.A ile A.E.A. tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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