Hatay'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: 'Cumhuriyet Panayırı' Etkinlikleri Tamamlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Payanırı" son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında 3 gün boyunca çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki "Cumhuriyet Panayırı"nda depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Programın son gününde yazar Hatice Kübra Tongar, "Bağırmayan Anneler" konulu seminer verdi.